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В семье Чкаловых судили родственницу после слов о ядерном ударе по Москве

МК: семья Чкаловых осудила слова правнучки летчика о ядерном ударе по Москве

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U.S. Department of the Interior

Проживающие в России потомки советского летчика-испытателя Валерия Чкалова осудили заявления правнучки Дарьи Богдановой, призвавшей нанести ядерный удар по Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам правнука летчика Игоря Чкалова, который утверждает, что является представителем всей семьи Чкаловых, его родственница «могла стать жертвой антироссийской пропаганды», а также попала под влияние мужа — «экс-психолога Моссада, имеющего украинское происхождение».

Он отмечает, что члены семьи летчика не разделяют подобную позицию, а мотивы Богдановой объяснил попыткой заявить о себе как о политическом блогере. 

До этого правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта».

Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва. Богданова добавила, что ей все равно на своих бабушку и мать.

Ранее правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве.

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