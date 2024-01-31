Размер текста
А
А
А

Мать задавила шестилетнего сына, которого забрала на машине после уроков

Во Франции женщина наехала на своего шестилетнего сына, когда парковалась

close
100%
Pixabay

Во Франции мать задавила ребенка, находясь за рулем автомобиля. Об этом пишет actu17.

Шестилетний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы в результате наезда автомобиля, которым управляла его мать. Все произошло 29 января в департаменте Дордонь.

Вечером родительница забрала ребенка из школы, доехала до дома и высадила мальчика. Тот в спешке стал выходить из машины, но споткнулся и упал. Однако его мать не заметила этого и уже начала парковаться. Она проехала вперед и серьезно травмировала лежащего на земле сына. Его отец стал свидетелем несчастного случая.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, но спасти его врачи не смогли. В местной прокуратуре заявили, что родители, глубоко потрясенные произошедшим, будут допрошены позднее. Сейчас правоохранители исключают возможность возбуждения дела против матери, подчеркивая случайный характер трагедии.

Ранее трехлетняя девочка из Петербурга получила ножевое ранение на семейном ужине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами