Мать задавила шестилетнего сына, которого забрала на машине после уроков

Во Франции мать задавила ребенка, находясь за рулем автомобиля. Об этом пишет actu17.

Шестилетний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы в результате наезда автомобиля, которым управляла его мать. Все произошло 29 января в департаменте Дордонь.

Вечером родительница забрала ребенка из школы, доехала до дома и высадила мальчика. Тот в спешке стал выходить из машины, но споткнулся и упал. Однако его мать не заметила этого и уже начала парковаться. Она проехала вперед и серьезно травмировала лежащего на земле сына. Его отец стал свидетелем несчастного случая.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, но спасти его врачи не смогли. В местной прокуратуре заявили, что родители, глубоко потрясенные произошедшим, будут допрошены позднее. Сейчас правоохранители исключают возможность возбуждения дела против матери, подчеркивая случайный характер трагедии.

Ранее трехлетняя девочка из Петербурга получила ножевое ранение на семейном ужине.