Путин исключил политику беспощадной юстиции для несовершеннолетних в России

России нельзя «сходить с ума» на теме правосудия по делам о правонарушениях несовершеннолетних. С таким утверждением выступил кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

«Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции», — считает политик.

Он пояснил, что подразумевает тем самым вмешательство в семейные дела, беспощадное изъятие детей из семей и отметил, что Россия по подобному пути не пойдет.

«Сумасшествие какое-то», — высказался кандидат в ходе встречи с доверенными лицами в московском Гостином дворе.

В марте Путин заявил, что преступлений против детей и подростков меньше не становится и призвал прокуратуру адекватно реагировать на это. Он обратил внимание, что в ряде регионов были зафиксированы задержки с положенными социальными выплатами, а также проблемы с обеспечением жильем детей-сирот.

Ранее Путин исполнил еще одно новогоднее желание.