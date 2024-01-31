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Саратовская пятиклассница сломала позвоночник, катаясь на школьной горке

В Саратове девочка сломала позвоночник на школьной горке

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Pixabay

В Саратове 11-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на школьной горке. Об этом сообщает »Взгляд-инфо».

По информации издания, инцидент произошел в Ленинском районе. По словам матери ребенка, школьница после уроков каталась на школьной горке, ударилась спиной и не смогла встать. Ставшая свидетельницей произошедшего прохожая вызвала скорую помощь.

Точного диагноза на данный момент нет, но врачи говорят, что у девочки перелом второго позвонка поясничного отдела. У школьницы также есть жалобы на таз — там тоже могут быть повреждения. Ребенку собираются провести КТ.

«Ребенок лежит в больнице, нельзя шевелиться, она на растяжке. 21 день, сказали, точно», — рассказала мать школьницы, передает издание.

Женщина также передала со слов других детей, что горку, где ее дочь получила травмы, засыпали. Директор учебного учреждения передала информацию о произошедшем в отдел образования, передает «Взгляд-инфо».

Ранее в саратовской школе первоклассник получил сотрясение мозга после нападения третьеклассника.

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