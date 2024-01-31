Американка получила травмы после того, как ее случайно бросили в мусоровоз

В США женщина получила травмы после того, как ее случайно бросили в кузов мусоровоза, пишет LADBible.

Как рассказали спасатели, женщина находилась в мусорном контейнере, когда мимо проезжал мусоровоз с коммунальными работниками. Сотрудники, не зная о том, что в контейнере человек, кинули его в кузов машины и поехали дальше.

Сообщается, что окружающие слышали ее крики и просьбы о помощи, доносившиеся из мусоровоза. Женщина, оказавшаяся под толстым слоем мусора, получила серьезные травмы.

Лишь после того, как водитель мусоровоза увидел женщину в камеру, он вызвал экстренные службы.

«Мы пока не знаем, почему она оказалась в мусорном баке», — рассказали спасатели.

Подробности инцидента не раскрываются. По словам медиков, американка находится в стабильном состоянии.

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