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Американка получила травмы после того, как ее случайно бросили в мусоровоз

LADBible: в США женщина случайно оказалась в мусоровозе и получила травмы

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Unsplash

В США женщина получила травмы после того, как ее случайно бросили в кузов мусоровоза, пишет LADBible.

Как рассказали спасатели, женщина находилась в мусорном контейнере, когда мимо проезжал мусоровоз с коммунальными работниками. Сотрудники, не зная о том, что в контейнере человек, кинули его в кузов машины и поехали дальше.

Сообщается, что окружающие слышали ее крики и просьбы о помощи, доносившиеся из мусоровоза. Женщина, оказавшаяся под толстым слоем мусора, получила серьезные травмы.

Лишь после того, как водитель мусоровоза увидел женщину в камеру, он вызвал экстренные службы.

«Мы пока не знаем, почему она оказалась в мусорном баке», — рассказали спасатели.

Подробности инцидента не раскрываются. По словам медиков, американка находится в стабильном состоянии.

Ранее ученые нашли новый способ отслеживать «невидимый» мусор на орбите.

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