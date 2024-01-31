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Не заключившим договор сотрудникам Запорожской АЭС заблокируют доступ на станцию

Директор Запорожской АЭС Черничук: 120 специалистов не пустят на станцию с 1 февраля

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

С 1 февраля персоналу, который не заключил договор с ЭО ЗАЭС, заблокируют доступ на объекты Запорожской АЭС, сообщил в официальном Telegram-канале директор станции Юрий Черничук.

«Доступ будет заблокирован 120 специалистам. Мы готовы рассмотреть заявления на работу тех, кто еще не заключил контракт с российской эксплуатирующей компанией», — отметил Черничук.

Он отметил, что «решение об ограничении доступа — результат планомерной работы по приведению в соответствие с нормами и регламентами атомной отрасли России, направленными на обеспечение безопасности станции».

По его словам, в настоящее время все 6 блоков ЗАЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию.

Черничук добавил, что сейчас на станции работает более 4,5 тыс. человек, а почти 1 тыс. заявлений о приеме на работу находятся на рассмотрении.

«За последний год повышение по должности получили более 750 человек. Проведена существенная работа по обеспечению работников социальными гарантиями», — добавил директор ЗАЭС.

Черничук подчеркнул, что на данный момент ЗАЭС укомплектована необходимым персоналом для обеспечения безопасной работы станции.

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