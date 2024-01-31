Мусорщик нашел в баке с отходами обессиленную женщину

В штате Нью-Гемпшир водитель мусоровоза нашел в баке с отходами травмированную женщину. Об этом сообщает NBC.

Американку нашли зажатой в спрессованных отходах в городе Манчестер штата Нью-Гемпшир. Крики женщины услышал водитель мусоровоза, когда сгружал баки в грузовик.

Чтобы достать пострадавшую из мусора, спасатели использовали специальный подъемный механизм. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами, как женщина оказалась в мусорном контейнере — неизвестно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли в отходах живую собаку.