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Мусорщик нашел в баке с отходами обессиленную женщину

NBC: в США обессиленную женщину нашли в мусорном баке

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Unsplash

В штате Нью-Гемпшир водитель мусоровоза нашел в баке с отходами травмированную женщину. Об этом сообщает NBC.

Американку нашли зажатой в спрессованных отходах в городе Манчестер штата Нью-Гемпшир. Крики женщины услышал водитель мусоровоза, когда сгружал баки в грузовик.

Чтобы достать пострадавшую из мусора, спасатели использовали специальный подъемный механизм. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами, как женщина оказалась в мусорном контейнере — неизвестно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли в отходах живую собаку.

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