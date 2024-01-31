Самарский губернатор отправил чиновников расчищать снег и каяться

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил чиновников убирать снег на улицах — так глава региона отреагировал на жалобы населения по поводу расчистки дорог. Об этом сообщает портал 63.RU.

Во время совещания в областном правительстве Азаров подчеркнул, что «ситуация с уборкой снега просто отвратительная». Он подчеркнул, что если процесс не могут организовать, то «сами чиновники выйдут с лопатами на улицу».

Губернатор считает, что так госслужащие смогут встретиться с гражданами и «покаяться» за плохо проделанную работу. Он также поручил министру энергетики и ЖКХ Самарской области Владимиру Василенко отработать ситуацию по управляющим компаниям «с самым жестким подходом».

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