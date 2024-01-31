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Самарский губернатор отправил чиновников расчищать снег и каяться

Губернатор Самарской области Азаров отправил чиновников на уборку снега

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил чиновников убирать снег на улицах — так глава региона отреагировал на жалобы населения по поводу расчистки дорог. Об этом сообщает портал 63.RU.

Во время совещания в областном правительстве Азаров подчеркнул, что «ситуация с уборкой снега просто отвратительная». Он подчеркнул, что если процесс не могут организовать, то «сами чиновники выйдут с лопатами на улицу».

Губернатор считает, что так госслужащие смогут встретиться с гражданами и «покаяться» за плохо проделанную работу. Он также поручил министру энергетики и ЖКХ Самарской области Владимиру Василенко отработать ситуацию по управляющим компаниям «с самым жестким подходом».

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на всей европейской территории России до конца недели будет наблюдаться примерно одинаковая погода. Ожидается более теплая температура воздуха, чем обычно.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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