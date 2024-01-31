Полицейские накрыли подпольное VIP-казино в российской квартире

В Уфе полицейские накрыли подпольное VIP-казино, располагавшееся в квартире. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Подпольный клуб азартных игр располагался в квартире дома на улице Испытателей. При этом посетители могли попасть в казино только по специальному приглашению.

Сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным предполагаемого организатора, которой оказалась 39-летняя местная жительница. Внутри также находились два игрока. Из квартиры полицейские изъяли 10 системных блоков и 11 мониторов.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемой в организации казино избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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