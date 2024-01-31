В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе повторно атаковали населенный пункт Богун-Городок Борисовского района в Белгородской области, в результате чего пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица», — написал он.

По его словам, сотрудники администрации сельской территории в данный момент доставляют пострадавшего в центральную районную больницу.

«Также поврежден один легковой автомобиль», — добавил Гладков.

На месте инцидента работают оперативные службы.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Он уточнил, что украинский БПЛА сбросил взрывчатку на автомобиль.

До этого губернатор Белгородской области заявлял, что ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, а также атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.