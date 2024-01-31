Размер текста
А
А
А

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

Гладков: ВСУ беспилотником атаковали село Богун-Городок, пострадал мужчина

close
100%
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе повторно атаковали населенный пункт Богун-Городок Борисовского района в Белгородской области, в результате чего пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица», — написал он.

По его словам, сотрудники администрации сельской территории в данный момент доставляют пострадавшего в центральную районную больницу.

«Также поврежден один легковой автомобиль», — добавил Гладков.

На месте инцидента работают оперативные службы.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Он уточнил, что украинский БПЛА сбросил взрывчатку на автомобиль.

До этого губернатор Белгородской области заявлял, что ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, а также атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами