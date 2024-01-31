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Россиянка взяла кредит и отдала деньги аферистам, надеясь поговорить с Леонардо Ди Каприо

Школьная вожатая из Чебоксар отдала деньги мошенникам ради разговора с кумиром

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Mario Anzuoni/Reuters

Жительница Чебоксар отдала деньги аферистам, предложившим ей пообщаться с Леонардо Ди Каприо по видеосвязи. Об этом сообщает управление МВД России по городу.

32-летняя школьная вожатая перевела деньги мошенникам восемь месяцев назад, но решилась обратиться к правоохранителям только сейчас. Она оказалась поклонницей Леонардо Ди Каприо и рассказала, что давно мечтала встретиться со своим кумиром. С 2005 года она искала с ним связи, регулярно оставляя сообщения и комментарии об этом в сети.

В прошлом январе она получила письмо от пользователя с ником, совпадающим с именем американского актера. Женщина была уверена, что поддерживает переписку именно с ним, поэтому согласилась, когда ей поступило предложение пообщаться по видеосвязи.

«Данная услуга оказалась платной. Не имея в наличии средств, женщина оформила кредит и перевела на указанный счет порядка 80 тысяч рублей. После этого «голливудский актер» ей действительно позвонил, но беседа длилась одну секунду и увидеть его поклонница не успела», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как бы извиняясь за неудачный звонок, Ди Каприо пообещал россиянке приехать к ней, лишь попросив оплатить перелет. Тогда женщина поняла, что общалась с аферистом. Полицейские начали проверку.

Ранее пенсионерка из Кузбасса попыталась вызволить из плена «прямого потомка» Шекспира и потеряла деньги.

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