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Украинские СМИ сообщают о сильном пожаре в Киеве

Страна.ua: в Киеве на Борщаговке начался масштабный пожар

В Киеве на Борщаговке начался масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», ссылаясь на информацию в социальных сетях.

«В Киеве на Борщаговке начался масштабный пожар, сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Другие подробности, в том числе что и где горит, пока не приводятся.

До этого глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил о ликвидации пожара на промышленном объекте в украинском Кременчуге, который начался после взрывов 27 января вечером.

Вечером 27 января власти Кременчуга сообщили, что городской промышленный объект получил повреждения, в результате чего начался пожар.

25 января два складских помещения были повреждены в Харьковской области на востоке Украины в результате произошедших накануне взрывов. Утром 25 января стало известно, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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