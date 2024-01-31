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В Перми кондуктор высадил из автобуса школьника из-за несработавшей транспортной карты

В Перми 10-летнего школьника высадили из автобуса

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Shutterstock

В Перми 10-летний мальчик шел пешком домой, после того как его высадили из автобуса из-за проблем с терминалом. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Пермь».

О произошедшим рассказала мать мальчика, по словам женщины, 10-летний сын возвращался домой на автобусе №18, у мальчика не сработала транспортная карта, кондуктор высадила его из транспорта.

Побоявшись садиться в другой автобус и спросив людей на остановке, как дойти до остановки Пятый микрорайон, ребенок пешком пришел домой. Мать школьника отметила, что еще повезло, что на улице было всего около пяти градусов мороза.

Ранее в Архангельске кондуктор выгнала школьника из автобуса на трассу.

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