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Путин сравнил отсутствие патриотизма с нелюбовью к собственной семье

Путин: не любить Родину — все равно что не любить свою семью

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Павел Бедняков/РИА Новости

Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин сравнил нелюбовь к Родине с непринятием собственной семьи и детей. С таким заявлением глава государства выступил на встрече со своими доверенными лицами в столичном Гостином дворе, его цитирует ТАСС.

«Как Родину не любить? Это все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей», — высказался российский лидер.

Президент подчеркнул, что любовь к родной стране у каждого гражданина должна быть «заложена прямо в подкорку».

Некоторое время назад Путин приехал в свой предвыборный штаб в московском Гостином дворе на встречу с доверенными лицами.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее Путин рассказал о смысле служения Родине.

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