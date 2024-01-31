Размер текста
А
А
А

Коллекторы напали на супругу участника СВО из-за долгов его родственника

В Твери коллекторы напали на жену участника СВО из-за чужих долгов

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Твери коллекторы напали на жену участника СВО из-за долгов его брата. Об этом сообщает RT.

По информации издания, женщина рассказала, что 30 января коллекторы пришли к ее квартире, начали стучать в дверь и кричать, требуя позвать должника и его супругу. Россиянка не стала открывать и вызвала полицию.

«Минут через 20 в дверь снова позвонили, я подумала, что это полиция. Открыла дверь, и меня сразу ударили. Я заплакала», — рассказала женщина, передает RT.

После этого коллекторы скрылись. Женщина сняла побои, сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавших.

Сообщается, что ранее в квартире проживал брат мужа пострадавшей женщины. У россиянина скопились долги перед микрофинансовыми организациями и банками.

Ранее петербургских коллекторов оштрафовали на 20 млн рублей за навязчивость.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами