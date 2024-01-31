Коллекторы напали на супругу участника СВО из-за долгов его родственника

В Твери коллекторы напали на жену участника СВО из-за долгов его брата. Об этом сообщает RT.

По информации издания, женщина рассказала, что 30 января коллекторы пришли к ее квартире, начали стучать в дверь и кричать, требуя позвать должника и его супругу. Россиянка не стала открывать и вызвала полицию.

«Минут через 20 в дверь снова позвонили, я подумала, что это полиция. Открыла дверь, и меня сразу ударили. Я заплакала», — рассказала женщина, передает RT.

После этого коллекторы скрылись. Женщина сняла побои, сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавших.

Сообщается, что ранее в квартире проживал брат мужа пострадавшей женщины. У россиянина скопились долги перед микрофинансовыми организациями и банками.

Ранее петербургских коллекторов оштрафовали на 20 млн рублей за навязчивость.