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Собчак наказали за неуплату штрафа по делу о банкротстве

Суд в Москве оштрафовал Ксению Собчак на 10 тыс. рублей

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xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мировой суд района Крылатское оштрафовал журналистку и блогера Ксению Собчак за неуплату штрафа. Об этом «Газете.Ru» стало известно из постановления суда по соответствующему судебному делу.

Согласно имеющимся данным, Собчак не выплатила в срок штраф за нарушение ч.1 ст. 14.13 КоАП РФ (Неправомерные действия при банкротстве). Журналистке предписывали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей в течение 60 дней с даты вступления постановления о наказании в силу, однако, как говорится в материалах дела, Собчак этого не сделала.

В связи с этим судья принял решение удвоить сумму штрафа, которая теперь достигает 10 тыс. рублей. Суд рассматривал и другие меры — административный арест на срок до 15 суток и обязательные работы на срок до 50 часов, — однако не нашел отягчающих обстоятельств, которые могли бы послужить поводом для ужесточения наказания.

Постановление вступило в силу 21 января. Начиная с этой даты у Собчак есть 60 дней, чтобы погасить штраф.

До этого сообщалось, что с Ксении Собчак потребовали 50 миллионов рублей через суд за «издевательства» над книгой.

Ранее Собчак высмеяла миф о проблемах после своих интервью.

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