Во Франции продолжаются протесты фермеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

По словам журналистов, фермеры протестуют на въезде в Париж и Лион. Трактористы заблокировали несколько дорог, связывающих Париж с рядом крупных региональных городов.

Согласно информации газеты Le Figaro, в среду полицейские задержали 18 трактористов в департаменте Эсон в Парижском регионе, так как они препятствовали движению транспорта. В департаменты Эсон и Луару направлены дополнительные бронемашины полиции.

Ежедневная газета Voix du Nord сообщала, что примерно в 2 км от аэропорта «Шарль-де-Голль» была остановлена колонна протестующих.

До этого сообщалось, что власти Франции собираются ввести дополнительные меры для поддержки фермеров, которые планируют продуктовую блокаду Парижа, угрожая прекратить поставки продовольствия в город.

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