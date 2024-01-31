Глыба льда обрушилась на девушку в центре Москвы

Кусок льда обрушился на девушку с крыши дома в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«На улице Пресненский вал на девушку упала глыба льда», — уточнил он.

По информации собеседника агентства, пострадавшей вызвали скорую помощь. Осмотревшие ее врачи не нашли у нее серьезных травм, кроме ушиба.

До этого годовалая девочка пострадала после падения сосульки с крыши девятиэтажки в Москве. Ребенку вызвали скорую помощь и доставили в медучреждение.

Некоторое время назад в Татарстане две восьмилетние девочки сбивали сосульки с крыши дома и оказались под снежным завалом. Их придавило снегом, упавшим с кровли. На вызов приехали спасатели и полиция, но, разгребая завалы, сотрудники так и не обнаружили девчат. Вероятнее всего, они убежали.

Ранее москвичам рассказали о погоде на этой неделе.