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Россиянин выдумал нападение с ножом, чтобы к нему приехали медики

В Москве мужчина 12 раз позвонил в скорую помощь из-за сильной зубной боли

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РИА «Новости»

Жителю Москвы грозит штраф после того, как он вызвал медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на проезде Шокальского. Мужчине понадобилась скорая помощь, так как, по его словам, на него напали с ножом и ранили в живот. Приехавшие на место фельдшеры и полицейские выяснили, что местный житель никаких ранений не получал.

В беседе со специалистами мужчина рассказал, что на самом деле из-за сильной зубной боли у него поднялась температура и появился озноб. По словам москвича, он якобы 12 раз пытался вызвать скорую помощь, но сделать это не получалось. В результате он выдумал историю с ножевым ранением.

По факту произошедшего в полиции начали проверку. В рамках закона за ложный вызов предусмотрен штраф.

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