В Подмосковье в бюджет поступило на 2,2 млрд рублей больше имущественных налогов, чем годом ранее

Поступления от имущественных налогов в бюджет Подмосковья в 2023 года составили более 115,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, эта сумма на 2,2 млрд больше, чем в 2022 году.

Она объяснила, что самый большой рост был зафиксирован по результатам работы муниципального земельного контроля и составил 134%.

Также Адигамова отметила, что налогообложение ранее учтенных объектов в бюджет составило 203 млн рублей.