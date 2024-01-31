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В Подмосковье в бюджет поступило на 2,2 млрд рублей больше имущественных налогов, чем годом ранее

В бюджет Подмосковья поступило более 100 млрд рублей имущественных налогов в 2023 году

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Поступления от имущественных налогов в бюджет Подмосковья в 2023 года составили более 115,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, эта сумма на 2,2 млрд больше, чем в 2022 году.

Она объяснила, что самый большой рост был зафиксирован по результатам работы муниципального земельного контроля и составил 134%.

Также Адигамова отметила, что налогообложение ранее учтенных объектов в бюджет составило 203 млн рублей.

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