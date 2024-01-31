Российские врачи восстановили мальчику половой орган, пересадив кожу с щеки

Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы провели уникальную операцию по восстановлению половых органов мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как пояснили врачи, пациент приехал на операцию из Челябинска. Мальчик родился с пороком наружных половых органов и приехал на очередную операцию по их реконструкции. Челюстно-лицевые хирурги взяли часть кожи слизистой щеки, а урологи пересадили ее ребенку в область будущей уретры. Для ребенка это пятая и, по словам медиков, не последняя операция по устранению врожденной патологии.

После вмешательства мальчика ждет восстановительный период около шести месяцев, после чего ему предстоит еще одна операция в той же больнице.

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