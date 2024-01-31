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Вор под видом покупателя ограбил ювелирный магазин в Москве

В Москве мужчина ограбил ювелирный магазин, притворившись покупателем

В Москве мужчина притворился покупателем и ограбил ювелирный магазин на полмиллиона рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Грузинский Вал. Преступник под видом покупателя пришел в магазин и попросил сотрудницу показать ему два кольца стоимостью 250 тысяч рублей. Когда девушка достала украшения из-под витрины, злоумышленник выхватил их из ее рук и сбежал.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и задержали по подозрению в совершении грабежа 32-летнего мужчину. Сообщается, что похищенные украшения злоумышленник сдал в ломбард.

До этого в Якутии пьяный мужчина разбил стеклянную входную дверь в торговом центре, проник в помещение ювелирного магазина и попытался похитить украшения.

Ранее в Оренбургской области поймали девушку, которая воровала золотые цепочки из ПВЗ.

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