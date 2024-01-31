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Врач рассказал, в каком виде яйца самые полезные

Врач Байо: яйца всмятку являются самыми полезными

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Куриные яйца содержат лучшие белки по аминокислотному составу, которые усваиваются почти на 100%. Самыми полезными при этом являются яйца всмятку. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байо.

Специалист отметил, что в яичном желтке содержится целый комплекс полезных микроэлементов, в том числе холин — важнейший компонент для мозга. Однако при термической обработке выше 40°C он разрушается. Именно поэтому желток должен оставаться жидким, подчеркнул врач.

Что касается яичницы, врач посоветовал добавлять в нее свежие овощи, поскольку в них содержится клетчатка, полезная для пищеварения.

До этого эксперты сообщили, что яйца богаты витамином D. Для профилактики нехватки этого микроэлемента также рекомендуется включить в свой рацион скумбрию, сельдь, яйца, печень трески и молочные продукты.

Ранее трихолог назвала основные продукты, способствующие росту волос.

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