Врач рассказал, в каком виде яйца самые полезные

Куриные яйца содержат лучшие белки по аминокислотному составу, которые усваиваются почти на 100%. Самыми полезными при этом являются яйца всмятку. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байо.

Специалист отметил, что в яичном желтке содержится целый комплекс полезных микроэлементов, в том числе холин — важнейший компонент для мозга. Однако при термической обработке выше 40°C он разрушается. Именно поэтому желток должен оставаться жидким, подчеркнул врач.

Что касается яичницы, врач посоветовал добавлять в нее свежие овощи, поскольку в них содержится клетчатка, полезная для пищеварения.

До этого эксперты сообщили, что яйца богаты витамином D. Для профилактики нехватки этого микроэлемента также рекомендуется включить в свой рацион скумбрию, сельдь, яйца, печень трески и молочные продукты.

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