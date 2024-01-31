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Россиянам объяснили, почему не стоит пропускать завтрак

Врач Байо: завтрак не стоит пропускать, поскольку он дает энергию на целый день

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Завтрак не следует пропускать, поскольку он насыщает организм микроэлементами и заряжает энергией на весь день. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байо. Также, по его словам, первый прием пищи нормализует гормональный фон и улучшает работу кишечника.

«Правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы и главный из них — это качественные белки и жиры, а также, сложные углеводы для энергии на весь день», — подчеркнул врач.

Для завтрака, по его словам, подойдут куриные яйца, овощи, макароны из твердых сортов пшеницы, овсянка или гречка. Также он посоветовал употреблять утром молочные продукты, например, йогурт или кефир.

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого рассказала, какие продукты нельзя есть натощак. По ее словам, не следует употреблять газировки и десерты, поскольку эти продукты резко повышают уровень сахара в крови. Работоспособность при этом снижается.

Если у человека имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, специалист рекомендовала воздержаться от свежих овощей и фруктов на завтрак, поскольку они являются дополнительным раздражителем слизистой желудка. Минимум пользы организму принесут и быстрорастворимые каши, а также жареное, отметила она.

Ранее врач назвала пять ошибок в питании, негативно сказывающихся на сердце.

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