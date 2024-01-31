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Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию

Министр Эрсой: Турцию в 2023 году посетили 6,3 млн туристов из России

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Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России заняли первое место по числу путешественников. Об этом заявил журналистам министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой во время брифинга.

«Россияне (6,3 миллиона туристов) заняли первое место. Второе место (6,2 миллиона туристов) — у Германии. На третьем месте (3,8 миллиона туристов) — граждане Великобритании», — сказал министр.

Общий туристический поток в стране вырос на 10% по сравнению с показателями 2022 года. Прибыль государства за счет туризма в минувшем году составила $54,3 млрд, что на 17% выше показателей 2022 года. Цель на 2024 год — $60 млрд.

В прошлом году россияне столкнулись с резким ростом цен на товары и услуги в Турции. Цены на отдых в этой стране должны замедлить свой рост в 2024 году, уверен экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Турция продолжает испытывать экономические трудности. В январе Центробанк страны ожидаемо повысил ключевую ставку с 42,5% до 45% для борьбы с инфляцией. Рост потребительских цен по итогам 2023 года, по официальным данным, составил 64,77%. Независимые эксперты оценивают его в 127,21%.

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.

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