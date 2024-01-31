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Фармацевты назвали причины исчезновения дешевых лекарств из аптек

Фармэксперт Полянская: происходит «вымывание» дешевых лекарств из аптечного сегмента

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В России наблюдается «вымывание» дешевых препаратов из аптечного сегмента, в том числе благодаря росту покупательской способности жителей, отметила директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская. При этом у россиян почти всегда есть возможность найти аналог желаемого препарата, заявила она в беседе с НСН.

«Рост покупательской способности граждан — это отрадный факт. Однако есть и обратная сторона медали: производство препаратов низкого ценового сегмента до 100 рублей становится нерентабельным и даже убыточным, — констатировала специалист. — Поэтому мы наблюдаем так называемое «вымывание» дешевых препаратов из аптечного ассортимента».

В аптеках сохраняется большой ассортимент лекарств, позволяющий находить эффективные налоги препаратов, добавила Полянская. По ее мнению, в целом в России стабильно работает фармацевтическая отрасль. Основной акцент в новых экономических условиях делается на развитие отечественного фармпроизводства, заключила эксперт.

Напомним, по данным аналитиков, в России резко уменьшилось количество дешевых лекарств. За три года объем препаратов этой категории уменьшился вдвое.

Ранее в отрасли заявляли о планах нарастить производство жизненно важных лекарств.

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