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«Воруешь и жрешь»: на Камчатке директор обвинила ученика в краже порций у школьников

На Камчатке школьнику пригрозили полицией из-за дополнительных порций в столовой

На Камчатке директор школы пригрозила школьнику полицией из-за того, что он ел порции других детей в столовой. Об этом сообщает «Масс Медиа Камчатка».

Инцидент произошел в городе Елизово. По словам родителей подростка, некоторые дети отказывались от обедов и добровольно отдавали их знакомому.

Такое поведение школьника не понравилось директору. В записанной на диктофон беседе слышно, как директор высказывает недовольство. Она угрожает ученику полицией, которой она пожалуется якобы на воровство порций у других детей.

«Я буду говорить о том, что ты их воруешь и жрешь», — высказалась женщина.

При этом, как полагает педагог, еду лучше выбросить в мусор.

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Специалисты проведут проверку, в рамках которой дадут оценку действиям работников учреждения.

Ранее в Кузбассе педагога обвинили в избиении девочки на занятии в детском саду.

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