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Продавец Wildberries рассказала о мизерных процентах компенсаций после пожара в Шушарах

Wildberries компенсировал продавцам менее 3% от потерянной из-за пожара суммы

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Продавцы Wildberries пожаловались на низкий процент компенсации от маркетплейса после пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам владелицы магазина «Мам, купи» Дарьи Зарыковской, во время инцидента она лишилась продукции на сумму 1,3 миллиона рублей. Представители Wildberries пообещали женщине компенсацию еще 15 января, но в итоге ее компания получила только небольшую часть суммы.

«Сегодня мы увидели в личном кабинете информацию об отрицательном удержании в размере 30 тысяч рублей. Это менее трех процентов от той суммы, которая, как мы считаем, сгорела на складе», — поделилась Зарыковская.

При этом, по словам предпринимательницы, Wildberries не дает вывести эту сумму. Маркетплейс не называет точные сроки, когда компания сможет получить эти деньги.

Зарыковская добавила, что другие продавцы также получили только небольшую часть компенсации. Владелица «Мам, купи» готовит досудебную претензию.

Пожар на складе произошел 13 января. Во время возгорания из помещений эвакуировали 1617 человек. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 70 тысяч квадратных метров. В Wildberries пообещали клиентам компенсировать убытки.

Ранее в Нижневартовске женщина напала на сотрудницу Wildberries из-за заказа.

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