Москвичам рассказали о повышенной температуре в феврале

Температура воздуха в феврале в Москве будет на 3-4 градуса выше нормы. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Норма температуры в Москве в феврале: ночью -11,1°C, днем — -4,2°C. По словам синоптика, ожидается, что осадков в столице выпадет больше многолетней нормы на 40%.

«Вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше нормы, которая составляет 44 мм», — сказал специалист.

Высота снежного покрова в Москве составит 50-60 см, добавил Тишковец.

В январе, отметил он, средняя температура воздуха в столице оказалась на 2,2 градуса ниже нормы.

«Образовался также переизбыток осадков в 15%, что привело к тому, что высота снежного покрова на 25% больше положенного», — пояснил Тишковец.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в начале февраля в Москве будет аномально теплая погода.

Ранее москвичам рассказали о погоде на эту неделю.