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Россиянка лишилась 400 тысяч рублей из-за звонка мошенника ее дочери

В Прикамье мошенник убедил школьницу перевести 400 тыс. рублей с карты матери

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Девушка из Прикамья перевела мошеннику деньги с карты матери после одного звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферист позвонил школьнице и рассказал, что якобы ошибся и перевел деньги не своему знакомому, а матери несовершеннолетней. После этого злоумышленник попросил подростка включить камеру и показать на видео все имеющиеся банковские карты.

Спустя некоторое время россиянка перевела мошеннику 400 тысяч рублей через приложение мобильного банка. Деньги списались со счета матери семейства.

По данным полиции, за последние сутки это не единственный случай. Всего местные жители отправили мошенникам более пяти миллионов рублей.

Ранее в Чувашии учительница начальных классов подожгла школу по требованию аферистов.

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