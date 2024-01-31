Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе борща для здоровья и красоты

Биохимик Поликарпова: борщ поможет сохранить молодость и здоровье

close
100%
Depositphotos

Включение борща в свой рацион окажет положительное влияние на здоровье и поможет поддержать молодость и красоту. Об этом Life рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

«Начнем с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, желатин полезен для состояния ногтей, волос и кожи. Железо в мясе положительно влияет на мышцы и кровь. Овощи в составе супа содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина.

Морковь также будет способствовать замедлению процесса старения благодаря содержанию в ней бета-каротина, продолжила Поликарпова. Чеснок и лук помогут укрепить иммунитет и бороться с кишечными паразитами, а также окажут благоприятное воздействие на процессы пищеварения, нормализуют уровень холестерина и глюкозы в крови.

Опрос российской соцсети Сhips до этого показал, что большинство представителей поколения Z из числа россиян не любят борщ, рыбу и бобы.

Ранее бренд-шеф рассказал, как приготовить правильный домашний борщ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами