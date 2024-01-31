Россиянам рассказали о пользе борща для здоровья и красоты

Включение борща в свой рацион окажет положительное влияние на здоровье и поможет поддержать молодость и красоту. Об этом Life рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

«Начнем с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, желатин полезен для состояния ногтей, волос и кожи. Железо в мясе положительно влияет на мышцы и кровь. Овощи в составе супа содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина.

Морковь также будет способствовать замедлению процесса старения благодаря содержанию в ней бета-каротина, продолжила Поликарпова. Чеснок и лук помогут укрепить иммунитет и бороться с кишечными паразитами, а также окажут благоприятное воздействие на процессы пищеварения, нормализуют уровень холестерина и глюкозы в крови.

Опрос российской соцсети Сhips до этого показал, что большинство представителей поколения Z из числа россиян не любят борщ, рыбу и бобы.

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