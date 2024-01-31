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Россиянам объяснили, нужно ли выплачивать кредит после утраты родственника

Юрист Гукова: страховые компании должны выплачивать кредит после утраты близких

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Depositphotos

Людям после утраты родственников по наследству может передаваться не только имущество, но и долги. О том, нужно ли выплачивать кредиты за близкого человека, Life рассказала основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

По ее словам, банки раньше могли проигнорировать страхование кредита и требовать выплатить долг напрямую у родных, которые должны были оформить необходимые документы и переложить ответственность на страховую. Однако в 2023 году Госдума внесла изменения в закон «О потребительском кредите (займе)». Теперь документ обязывает банки обращаться за долгом в страховую компанию, а не напрямую к родственникам.

«По новым правилам, банкам придется самостоятельно проверять страховой статус клиента и в первую очередь требовать выплату у выдавшей полис компании, и только при недоимке у банка будет право взыскания остатка с родных», — объяснила Гукова.

27 января сообщалось, что в 2024 году вступили в силу поправки, обязывающие банки более прозрачно информировать о реальной стоимости кредитов. Теперь полная стоимость займа должна указываться на сайтах банков и в договорах таким же шрифтом, как и проценты.

Ранее стало известно, что двое россиян взяли кредит на друга, пока он спал.

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