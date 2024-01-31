В России планируют уточнить статус проживающих за рубежом граждан

В России прорабатывают вопрос о введении обязательного консульского учета граждан РФ, которые живут за рубежом. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в МИДе планируют сформулировать устойчивое определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации». Тем самым получится конкретизировать правовой статус таких граждан.

Ведомство планирует представить правительству доклад о постоянно проживающих россиянах за рубежом к 2025 году, заключили в министерстве.

Также Захарова заявила, что российские консульства за рубежом не собирают биометрические данные уехавших россиян. По ее словам, постановка на консульский учет уехавших за границу граждан России сейчас носит уведомительный характер. Она проводится исключительно по инициативе гражданина либо его законного представителя, в том числе в дистанционном режиме.

Ранее стало известно, хранится ли биометрия на портале «Госуслуги».