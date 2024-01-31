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Москвичам предсказали аномальную погоду

Метеоролог Позднякова: в начале февраля в столицу придет тепло

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в начале февраля в Москве будет аномально теплая погода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, температура в столице будет на 3-5°С выше нормы. Кроме того, в конце января в Москве будет высокое атмосферное давление, на 7-12 единиц выше нормы, но в первых числах февраля резко понизится.

«Осреднение данных наблюдений за температурой за 30 лет показывает, что самые холодные дни в годовом ходе отмечаются в конце января — начале февраля. <...> Но иногда бывает совсем по-другому: вместо морозов отмечается теплая погода», — добавили в Гидрометцентре РФ.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в Центральную Россию придет оттепель и продлится до пятницы.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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