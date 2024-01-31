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Россиян предупредили о возможности масштабного половодья в этом году

Метеоролог Шувалов предупредил о возможности масштабного половодья

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что большое количество выпавшего этой зимой снега и запасы влаги в нем чреваты сильным половодьем весной. В интервью газете «Известия» он отметил, что высота снежного покрова по всей северной половине Русской равнины на 30-40% превышает средние климатические значения.

«Величина запасов влаги в снегу также очень значительная из-за его уплотнения», — отметил эксперт.

По словам специалиста, этой весной может быть обильное половодье. Особенно если весной также будут высокие температуры и обильные осадки. По прогнозам Шувалова, разливов можно ожидать в бассейне Волги, в верховьях Дона, на Северной Двине, а также на других реках на северо-западе России.

«Опасность подтоплений особенно высока, если весна будет «дружной». Под этим понятием подразумевается быстрая весна с высокими температурами и осадками», — поделился информацией Шувалов.

Накануне россиян предупредили о продолжении погодных аномалий в регионах России. На сервере Сибири и Арктическом побережье также прогнозируются аномалии в сторону положительных температур — будет на 10 градусов теплее нормы. На юге страны отклонения от нормы будут ниже.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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