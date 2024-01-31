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В МИД РФ опровергли информацию о сборе биометрических данных уехавших за границу россиян

Захарова: консульства РФ не собирают биометрические данные россиян за границей

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Постановка на консульский учет уехавших за границу граждан России сейчас носит уведомительный характер, а российские консульства за рубежом не собирают их биометрические данные. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в настоящее время постановка на консульский учет всех россиян, за исключением несовершеннолетних, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами или лицами без гражданства детей, осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными приказом МИД РФ от 17 августа 2011 года №15114.

Процедура постановки на учет проводится исключительно по инициативе гражданина либо его законного представителя, в том числе в дистанционном режиме.

Захарова подчеркнула, что ведение консульского учета осуществляется с соблюдением российского законодательства, следящего за обработкой и защитой персональных данных, при этом сбор каких-либо биометрических персональных данных не производится.

Как сообщал RT, 12 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нарушения при обращении с биометрическими персональными данными повлекут за собой наложение административного штрафа на сумму до 1 млн рублей.

Ранее стало известно, хранится ли биометрия на портале «Госуслуги».

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