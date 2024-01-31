Жительницы Одессы поругались с военкомом в маршрутке

В Одессе пассажирки маршрутки устроили перепалку с военкомом, который остановил их автобус. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

Сцена конфликта между женщинами и военкором попала на видео, которое появилось в соцсетях. На нем можно увидеть автобус с открытой дверью, а в проходе стоит мужчина в военной форме. Одна их женщин возмутилась, что в салоне маршрутки сидят в том числе маленькие дети. «Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте», — заключила она.

В ответ мужчина в форме показал удостоверение и заявил, что «может воевать 1,5 года, а он не может», указывая на одного из мужчин-пассажиров. Женщины же парировали, что у них в стране «все добровольно» и потребовали разговаривать на украинском языке. Военный на это заявил, что женщины сами говорят по-русски, на что ему ответили, что «имеют на это право», а он — «государственное лицо».

Военком заявил, что «был там» в отличие от мужей пассажирок, которые прячутся у них «под юбками». Одна из спорящих заключила, что мужчин они не отдадут и посоветовала военкому уйти.

Однако одна из пассажирок вступилась за военного, из-за чего обстановка еще больше накалилась. Пассажирки потребовали от водителя автобуса поехать, а военкому предложили поехать с ними «сразу в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, обозначение военкомата на Украине)».

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