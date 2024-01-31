Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам лишения свободы за госизмену

Жительница Хабаровского края приговорена судом к восьми годам лишения свободы за государственную измену, которая заключалась в отправлении денег Вооруженным силам Украины (ВСУ) для покупки оружия. Об этом со ссылкой на краевое управление ФСБ сообщает РИА Новости.

В прошлом году являющаяся «сторонницей деструктивных общественных объединений антироссийской направленности» гражданка, исходя из мотивов политической ненависти и вражды, осуществила перевод личных денежных средств для приобретения украинскими военными оружия, боеприпасов и обмундирования. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Хабаровский краевой суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступного деяния и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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