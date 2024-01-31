Сальдо раскрыл, в чем Украина просчиталась с атакой на Ил-76

Украинские власти просчитались, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту. Они планировали обвинить Россию и запугать украинцев, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась», — счел глава региона.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также сами бомбят свои населенные пункты, а наговаривают на Россию. Сальдо подчеркнул, что они заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться.

Губернатор обратил внимание, что мужское население Украины воевать не хочет, поэтому их решили запугать «непродуманным методом». Украинские власти, по его данным, скрыли практически всю информацию о крушении самолета в Белгородской области.

24 января украинская армия сбила российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Накануне стало известно, сколько времени займет полная расшифровка черных ящиков борта.

Ранее отец одного из членов экипажа сбитого Ил-76 рассказал о сыне.