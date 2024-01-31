На улицах одного из городов Дагестана появились апокалиптичного вида горы бытовых отходов

В городе Буйнакск, расположенном в Дагестане, произошел мусорный апокалипсис, сообщает Telegram-канал Baza. На улицах этого города находятся огромные горы мусора, которые поражают воображение, отметили авторы канала.

Жители города возмущены такой ситуацией.

Как пишут пользователи в социальных сетях, горы мусора появились в Буйнакске еще прошлым летом. Летающие пакеты по улицам стали обычным явлением, а местные жители даже хотели использовать это как «фишку для туристов». Но горы вонючего мусора вызывают недовольство как у жителей, так и приезжих.

Коровы из частного сектора пасутся прямо на таких мусорках.

Улица Ломоносова, одна из главных в Буйнакске, пострадала больше всего от стихийных свалок. Жители начали жаловаться в мэрию, но это не решило их проблему. В итоге жители решили просто выкладывать фото и видео в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В сообщении Telegram-канала не указываются точные причины такой ситуации.

До этого сообщалось, что Финляндия хочет запретить сбрасывать убранный снег в море.

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