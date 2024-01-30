Полиция не стала возбуждать дело после попытки похищения пятилетнего ребенка египтянином

В Белоярском районе Свердловской области иностранец с супругой-россиянкой пытались похитить ребенка из дома его родителей. Об этом сообщает Ura.ru

Все произошло летом прошлого года в поселке Прохладный. Похитители — египтянин Мохамед и его супруга Лариса, которая приходится свекровью матери пострадавшего, — подъехали к дому и стали уговаривать пятилетнего сына хозяйки сесть к ним в машину. Тот отказался, и взрослые применили силу.

«Его стали насильно тащить за руки в авто. Ксению, которая выбежала на помощь сыну, стали избивать. На нее даже дважды наехали машиной», — рассказал родственник пострадавшей. Та обратилась к врачам и в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, однако силовики не стали начинать разбирательство.

При этом инцидент попал на камеру видеонаблюдения, а родительница дошкольника получила множественные травмы средней тяжести. В то же время, иностранец, поучаствовавший в нападении, сам пришел к правоохранителям, чтобы оставить заявление на пострадавшую.

«Он заявил, что она напала на него и повредила его автомобиль. Но это не правда, в материалах есть тому доказательства», — утверждает собеседник агентства.

Юрист Андрей Ватагин полагает, что совокупность доказательств, собранных во время доследственной проверки, может является основанием для возбуждения уголовного дела. В МО МВД «Заречный» ситуацию пока не комментировали.

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