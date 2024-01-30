На выставке «Россия» стартовал второй съезд «Движения Первых»

Стартовавший на выставке «Россия» в Москве второй съезд общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» собрал около 3 тыс. участников из 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе организации.

Во время церемонии открытия съезда активисты движения приняли участие в торжественном параде. Также в этот день состоялось подведение итогов Года педагога и наставника.

По словам председателя правления «Движения Первых» Григория Гурова, одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет.

Это поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает организация, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов в университетскую жизнь, пояснил он.

Выступая перед собравшимися, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что уже 2,5 млн человек смогли поучаствовать в мероприятиях, которые организовало «Движение Первых».

«Нам нужно, чтобы нас стало еще больше — и очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга, завоюет его и вовлечет в движение», — обратилась к участникам съезда Татьяна Голикова.

Церемония открытия была современной и технологичной. Соведущим мероприятия наравне с певцом Стасом Море и участницей «Движения Первых» Алиной Бусловой стал искусственный интеллект.

По сценарию, ИИ на протяжении всей церемонии пытался понять, какова миссия участников движения. Ведущие рассказали искусственному интеллекту про ориентиры, которым следуют активисты.

Перед участниками движения выступали юные таланты с собственными песнями и «Хор Первых», а также крутили ролики, демонстрирующие масштаб проделанной работы за год.

Также всех делегатов поприветствовали российские космонавты — члены экипажа Международной космической станции Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов записали послание.

Первый съезд «Движения Первых» прошел 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи в российской столице, где участники выбрали название движения.