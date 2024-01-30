Россиянка подожгла чужой внедорожник, чтобы помочь полицейским задержать преступника

В Воронеже женщина подожгла внедорожник по указанию аферистов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

20 января загорелся Toyota Land Cruiser, оставленный владельцем на парковке у торгового центра на улице Кольцовской. Мужчина с семьей находился в кафе на первом этаже здания, но спустя полчаса заметил, что его автомобиль горит и выбежал тушить огонь. Затем автомобилист обратился в дежурную часть и заявил о произошедшем. Правоохранители выяснили, что внедорожник спалила 58-летняя местная жительница, работающая оператором диспетчерской аварийно-ремонтной службы.

Женщина призналась в содеянном и рассказала, что на днях с ней связался якобы ее руководитель. Он заявил служащей, что недоволен ее работой, и заявил, что с ней поговорят сотрудники службы безопасности. После этого мошенники убедили пострадавшую в том, что кто-то осуществляет сомнительные переводы, пользуясь ее банковским счетом. Следующую неделю она исполняла требования аферистов в надежде спасти свои накопления. С этой целью женщина взяла кредит и перевела на неизвестный счет более 2,8 млн рублей. Затем кураторы предложили ей самой задержать преступников, виновных в хищениях денег у простых людей. Россиянка, уверенная в том, что участвует в полицейской операции, купила четыре литра бензина на АЗС и подъехала к ТЦ.

«По видеосвязи она показала мошенникам все находившиеся на парковке автомобили, после чего ей указали на самую дорогостоящую машину», — уточнили в ведомстве.

С помощью зажигалки женщина подожгла горючую жидкость, которой облила правую сторону иномарки, и скрылась с места преступления. Нанесенный ею ущерб владелец автомобиля оценил в 500 тыс. рублей. В отношении женщины возбудили дело об умышленном повреждении имущества путем поджога. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет, пока ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Саратове поймали поджигателя двери, обманутого мошенниками и пытавшегося вернуть деньги.