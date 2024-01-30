В Белгородской области упал и взорвался дрон-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден легковой автомобиль», — сообщил Гладков.

Также он рассказал, что два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с применением дронов такого же типа. Речь идет о селе Мокрая Орловка, где взрывом повредило«КамАЗ» и линию газоснабжения, а также селе Дроновка, где взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения.

Он добавил, что под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района и село Дроновка Грайворонского городского округа.

До этого оперативный штаб Белгородской области опубликовал инструкцию, как вести себя при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Один из пунктов инструкции категорически запрещает пытаться самостоятельно сбить беспилотник или прикасаться к нему после падения.

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