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Пассажирка была арестована при попытке провезти в багаже около 130 ядовитых лягушек

Mirror: в Колумбии арестовали женщину, которая пыталась провезти 130 ядовитых лягушек

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Bogota's Environment Secretary

В колумбийском аэропорту задержали женщину, которая пыталась провезти в багаже 130 ядовитых лягушек, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, лягушки были обнаружены в багаже бразильянки. Женщина утверждала, что земноводных ей подарили, и она не знала, что их нельзя вывозить из страны.

«Этот исчезающий вид пользуется спросом на международном рынке. Коллекционеры платят до $1000 за одну лягушку», — рассказал начальник полиции Хуан Карлос Аревало.

Кроме того, лягушки, найденные у женщины, были в истощенном состоянии и обезвожены. Земноводные были переданы ветеринарам на дополнительное обследование, а бразильянка заключена под стражу, где будет ожидать приговора суда по своему делу.

Ранее в Африке ученые обнаружили новый вид крошечных лягушек-«пищалок». Они обитают в опавшей листве на высоте от 1,7 до 2,2 километра над уровнем моря.

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