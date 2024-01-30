Женщина угнала повозку с лошадью с парковки супермаркета

В штате Мичиган семья амишей лишилась конной повозки, когда отправилась в супермаркет за продуктами. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на парковке гипермаркета Walmart в Мичигане, семья амишей приехала за покупками и оставила повозку с лошадью на парковке у магазина, вернувшись владельцы обнаружили, что гужевой транспорт украли вместе с конем.

На место была вызвана полиция, опросив свидетелей , стражи порядка нашли подозреваемую в угоне, повозку и лошадь вернули владельцам.

Амиши — обособленное религиозное течение, его приверженцы строго придерживаются библейских заповедей и отвергают многие современные технологии и удобства.

Ранее полиция арестовала курьера, укравшего собаку стоимостью $4000 во время доставки заказа.