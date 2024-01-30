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Отец одного из членов экипажа сбитого Ил-76 рассказал о сыне

Отец техника сбитого Ил-76 Сергея Житенева заявил о целеустремленности сына

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СК РФ/AP

Техник военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белогородской области, Сергей Житенев отличался целеустремленностью и дружелюбием. Об этом рассказал его отец Николай Житенев, слова которого передает РИА Новости.

Мужчина отметил, что его сын являлся выпускником аэрокосмического отделения Оренбургского университета. При этом техник окончил вуз с красным дипломом и зарекомендовал себя в качестве хорошего специалиста.

«Сергей часто бывал в полетах, отзывались о нем хорошо, плохого ничего не было о моем сыне, никогда не было», — вспомнил Николай Житенев.

Он добавил, что перед вылетом Ил-76 его сын успел подготовить подарок для своей супруги. У жены техника недавно был день рождения, но муж смог передать ей подарок только дистанционно.

В конце мужчина добавил, что семья Сергея Житнева надеется воспитать его сына умным и отзывчивым человеком. Именно таким был отец мальчика, подчеркнул Николай Житенев.

Крушение самолета Ил-76 произошло 24 января в районе белгородского поселка Яблоново. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных украинских военных и три сопровождающих. Никого из них спасти не удалось.

В министерстве обороны РФ заявили, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали транспортировать в Белгород и затем отправить в зону обмена пленными. Однако по пути самолет был сбит украинскими войсками, которые выпустили ракеты с территории Харьковской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. При этом российский президент Владимир Путин допустил, что ВСУ могли сбить воздушное судно по ошибке.

Ранее в экстренных службах уточнили причину крушения Ил-76 в Белогородской области.

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