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В Москве няня ударила годовалого ребенка бутылочкой по голове

РЕН ТВ: в Москве мать обвинила няню в избиении годовалого сына

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В Москве мать годовалого мальчика требует привлечь к ответственности няню, которая избила ее сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам 39-летней москвички, она наняла помощницу по дому, 59-летняя женщина должна была присматривать за годовалым ребенком. 26 января многодетная мать отвела старших детей на занятия и решила проверить работу няни, женщина просмотрела записи с камер видеонаблюдения, установленных в квартире.

Мать заметила, как няня избила ее годовалого сына бутылочкой для кормления, а затем наплевала на голову плачущему ребенку.

Москвичка обратилась с заявлением в полицию, проводится проверка, ход разбирательства контролирует прокуратура столицы, в орган дознания направлены указания о возбуждении уголовного дела.

Ранее четырехмесячного ребенка госпитализировали после избиения отцом.

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