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Подвесной потолок рухнул на двух учеников в воронежской школе

В школе Воронежа на учеников рухнул подвесной потолок

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Телеграм-канал Воронеж №1

В воронежской школе № 22 во время перемены на двух подростков обрушилась часть подвесного потолка и карниз. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воронеж № 1».

Инцидент произошел днем 30 января, на кадрах ролика, который распространили в сети ученики школы, двое подростков стояли около окна и намеревались его открыть, неожиданно на них обвалилась часть конструкции подвесного потолка вместе с карнизом.

Как сообщили порталу «Блокнот-Воронеж» в городской администрации, дети не пострадали.

«Произошло падение элементов системы подвесных потолков «Армстронг» (плитки из минерального волокна и крепления, которые отличаются малым весом и относятся к одним из наиболее легких конструкций). В связи с этим, находившиеся в кабинете дети не могли пострадать», — говорится в сообщении мэрии.

В школу вызваны специалисты, которые осмотрят все потолочные системы, установят причины падения и восстановят покрытие. Уроки в кабинете, где обвалился потолок, пока проводиться не будут.

Ранее в российской школе после потопа обвалился потолок в нескольких классах.

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