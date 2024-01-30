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Бывших полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за грабеж и вымогательство

В Ростове-на-Дону под суд попали сотрудники МВД, попавшиеся на вымогательстве

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РИА «Новости»

В Ростове-на-Дону будут судить трех бывших полицейских, которых обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.Об этом рассказали в пресс-службе областного СК.

В 2022 году трое сотрудников местного подразделения по контролю за оборотом наркотиков в нерабочее время незаконно проникли в квартиру, расположенную в Ворошиловском районе города. Вместе с правоохранителями в гражданском туда ворвались двое их знакомых. Пятеро мужчин потребовали от проживающих в квартире граждан 3 млн рублей. Они не нашли в доме нужной им суммы, после чего завладели имуществом потерпевших, также унеся с собой более 400 тыс. рублей.

Пострадавшие обратились в подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области, после чего злоумышленники были установлены и задержаны. Обвиняемых поместили под стражу и домашний арест, третий фигурант остался на свободе под подпиской о невыезде. Во время следствия они, как уточняется, возместили потерпевшим причиненный ущерб и вернули похищенное у них имущество. В ближайшее время это уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Ранее бывших полицейских из Курганской области отправили в колонию за избиение задержанных.

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